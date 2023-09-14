Фінансові новини
- |
- 14.09.23
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримає від США ще один грант на $1,25 мільярда
12:28 14.09.2023 |
Україна отримає грант у розмірі $1,25 млрд від США у межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
Відповідний протокол переговорів щодо залучення гранту до держбюджету підписала заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, передає пресслужба Мінфіну.
Зазначається, що кошти спрямують на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг - державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування.
Завдяки проєкту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позик на загальну суму $19,5 млрд та 1,44 млрд євро, з яких $17,97 млрд - гранти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна «Нептунами» знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
|Подоляк сказав про «слабкий інтелектуальний потенціал» Індії та Китаю. Чому це великий удар по українській дипломатії
|Законопроєкт про спрощення зміни цільового призначення землі пройшов комітет Ради
|Відновлення великої приватизації. У Прозорро.Продажі опубліковано 15 об'єктів – список
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Танки для розмінування і БМП Marder. Німеччини передала Україні новий військовий пакет
|Данія надасть Україні військову допомогу на ще $833 мільйони
|Кабмін пропонує підвищити видатки держбюджету-2023 на безпеку, оборону, ВПО і ПЕК на 328,5 млрд грн
|Частину «недоарештованих» активів Медведчука переписали на людину з оточення Татарова, – ЗМІ
|Зеленський наклав вето на закон про електронне декларування
|78% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, - опитування
Бізнес
|Dynamic Island для всіх моделей. Apple представила iPhone 15
|Зростання використання ШІ збільшує споживання води для охолодження серверів - дослідження
|США і В'єтнам оголосили про мільярдні угоди в галузі напівпровідників і ШІ
|Meta розробляє модель штучного інтелекту наступного покоління, щоб конкурувати з GPT-4 від OpenAI
|Техкорпорації США вбачають у В'єтнамі заміну Китаю
|BMW скасувала передплату на підігрів сидінь – клієнти не схотіли купувати опцію за $18 на місяць
|Продаж чипів у світі знизився в липні на 11,8% р/р - SIA