Україна отримає від США ще один грант на $1,25 мільярда

Україна отримає грант у розмірі $1,25 млрд від США у межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Відповідний протокол переговорів щодо залучення гранту до держбюджету підписала заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, передає пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що кошти спрямують на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг - державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування.

Завдяки проєкту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позик на загальну суму $19,5 млрд та 1,44 млрд євро, з яких $17,97 млрд - гранти.