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Україна «Нептунами» знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
10:53 14.09.2023 |
Військова контррозвідка СБУ та ВМС України цієї ночі повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Було "відмінусовано" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.
Про це РБК-Україна розповіли джерела в СБУ.
Як повідомляють наші джерела, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".
"Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу - радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф", - розповіло джерело.
Тож, як раніше підкреслював голова СБУ Василь Малюк, "бавовна палала і буде палати".
Джерела у Службі безпеки також говорять, що росіян у Криму очікують нові "сюрпризи".
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