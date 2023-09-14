Україна «Нептунами» знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела

Військова контррозвідка СБУ та ВМС України цієї ночі повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Було "відмінусовано" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в СБУ.

Як повідомляють наші джерела, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

"Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу - радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф", - розповіло джерело.

Тож, як раніше підкреслював голова СБУ Василь Малюк, "бавовна палала і буде палати".

Джерела у Службі безпеки також говорять, що росіян у Криму очікують нові "сюрпризи".