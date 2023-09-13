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Танки для розмінування і БМП Marder. Німеччини передала Україні новий військовий пакет
12:44 13.09.2023 |
Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. Він включає танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.
У рамках нового пакету допомоги Німеччини передала Україні не лише броньовану техніку, але й снаряди, набої та додатковий військовий транспорт.
Німеччина передала:
* 20 БМП Marder 1A3 з боєприпасами (раніше було надано 40);
* дві броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1 (раніше надали 6);
* сідельний тягач 8x8 HX81 (раніше 50) та 4 напівпричепи (раніше 41);
* 5 вантажопідіймальних машин 8x8 (раніше 35);
* 9 автомобілів (вантажні/мікроавтобуси/всюдиходи) (раніше 288);
* 3 карети швидкої допомоги Mercedes-Benz Unimog (раніше 44);
* ще 3000 снарядів калібру 155 мм (раніше 15 510);
* матеріал для знешкодження боєприпасів;
* 1 система спостереження супутникового зв'язку;
* 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun (раніше 60);
* 2 мобільні антенно-щоглові системи (раніше 47);
* 10 систем виявлення дронів (раніше 103);
* 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї (раніше 44,2 млн).
Уряд Німеччини зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.
Додамо, що Wisent 1 - це броньовані інженерні танки для розмінування. Він базується на модифікованому корпусі бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою. Головне завдання Wisent (у перекладі "зубр") робити проходи у мінних полях, щоб потім там могли просунутися піхотинці.
Також зазначимо, що раніше уряд Німеччини дав доручення компанії Rheinmetall надати Україні ще 40 бойових машин піхоти Marder.
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