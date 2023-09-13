Атака на Севастополь: пошкоджено два кораблі і завод

В ніч на середу, 13 вересня, по окупованому Севастополю було завдано ракетного удару, заявило міністерство оборони Росії. Також, за твердженнями росіян, три безекіпажні катери атакували групу кораблів Чорноморського флоту РФ.

В російському оборонному відомстві кажуть, що для атаки по суднобудівному "Севастопольському морському заводу" було використано десять крилатих ракет, сім з яких нібито збили засоби протиповітряної оборони.

"Внаслідок влучення крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті", - заявили в міноборони РФ.

Своєю чергою очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, що внаслідок атаки на заводі спалахнула пожежа. За його словами, постраждало 24 людини.

Офіційні представники України наразі не коментували ситуацію.