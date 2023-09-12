Данія надасть Україні військову допомогу на ще $833 мільйони

Міністерство оборони Данії оголосило у вівторок, 12 вересня, виділення Україні 12-го пакета військової допомоги на 5,8 мільярда данських крон (близько 833 мільйонів доларів). До нього увійдуть, зокрема, зенітні гармати, бойові машини піхоти (БМП), танки та танкові боєприпаси.

Особливістю цієї партії є її поетапне надання: перша на 4,3 мільярда крон надійде цього року, наступна на 1,4 мільярда - в 2024 році, а третя на 52 мільйони - в 2025 році.

Це - найбільший пакет допомоги, який Данія виділила Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Після більш ніж півтора року війни ми майже вичерпали наші оборонні запаси. Тож зараз ми розглядаємо цілеспрямованіші спільні закупівлі та міжнародну співпрацю, адаптовану до потреб України тут і зараз", - цитує міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена агентство Reuters.

Минулого тижня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відвідала Україну. Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським вона обговорила оборонні потреби України, щоб врахувати їх у наступних партіях допомоги.

За даними українських посадовців, Данія входить до десятки провідних країн світу за обсягами наданої Україні допомоги в співвідношенні до обсягів валового внутрішнього продукту (ВВП).

Нагадаємо, Данія разом з Нідерландами й Норвегією зголосилася передати Україні свої винищувачі F-16. Данські фахівці також проводитимуть вишкіл українських пілотів і техніківПовітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).