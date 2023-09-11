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АНАЛІТИКА

Rheinmetall поставить Україні ще 40 БМП Marder

 

За дорученням уряду німецький оборонний концерн Rheinmetall AG поставить Україні ще 40 бойових машин піхоти Marder, повідомляють у пресслужбі компанії.

"Уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити Україні 40 бойових машин піхоти Marder. Замовлення було розміщене в серпні 2023 року й оцінюється у двозначну суму. Rheinmetall продовжує роботи над наявними машинами на повний хід, щоб нову партію машин Marder можна було поставити відповідно до контракту, починаючи з 2023 року", - йдеться в тексті, розміщеному на сайті Rheinmetall.

Зазначається, що загальна кількість БМП Marder, які Rheinmetall поставить Україні, сягне 80.

У компанії нагадують, що перші 20 БМП, замовлені німецьким урядом для України, були поставленіі 21 березня 2023 року. Також у червні 2023 року було замовлено ще 20 БМП, які були нещодавно поставлені.

"Поставлені бойові машини піхоти є капітально відремонтованими Marder 1A3, які компанія Rheinmetall раніше прийняла на озброєння бундесверу (Збройні сили Німеччини - ІФ-У). Уже навесні 2022 року компанія Rheinmetall власним коштом розпочала ремонт бойових машин піхоти, щоб вони були готові до негайного розгортання", - ідеться в тексті повідомлення.

Наразі БМП Marder створюються на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі та Касселі. На місяць може постачатися до десяти таких машин.

Зазначається, що ця бойова машина є однією з найбільш перевірених систем такого озброєння у світі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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