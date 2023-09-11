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Вперше на українських АЕС завантажили паливо Westinghouse, вироблене спільно з Енергоатомом
10:05 11.09.2023 |
На українських АЕС вперше завантажили паливо Westinghouse, яке вироблялось спільно з Енергоатомом. Раніше паливо для українських АЕС виготовлялось лише в Росії.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За словами міністра, вперше паливо, яке було вироблено Westinghouse спільно з українськими фахівцями Енергоатома, завантажили для реакторів ВВЕР‑440.
Зазначається, що раніше відповідне паливо виготовляється лише у РФ компанією "ТВЕЛ".
"Сьогодні ми поставили крапку. Кінець монополії Росії на цьому виді палива", - наголосив міністр.
Міністр заявив, що вже підписані певні документи з цілою низкою країн, таких як Фінляндія, Чехія, Словаччина, які більше не будуть в залежності від російських виробничих потужностей.
Додається, що це важливо не лише з погляду постачання або виробництва електроенергії: "Це дуже сильно пов'язано з питаннями санкцій проти російської атомної енергетики", - сказав Галущенко.
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