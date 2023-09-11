Лідери G-20 закликали відновити «зернову угоду»

Лідери країн «Групи двадцяти» у спільній Декларації закликали до виконання Чорноморських зернових угод та припинення воєнних дій, спрямованих на руйнацію об'єктів енергетики та продовольчого забезпечення.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у розділі Декларації саміту «Заради планети, людей, миру та добробуту». Повний текст документа оприлюднений на сайті Європейської ради.

«Лідери наголосили на важливості стійкої продовольчої та енергетичної безпеки та закликали до зупинення атак на відповідну інфраструктуру. Ми також висловили глибоке занепокоєння важкими наслідками, які цей конфлікт (війна в Україні - ред.) має для безпеки мирного населення, посилюючи існуючи соціально-економічні труднощі і перешкоджаючи ефективній гуманітарній допомозі», - йдеться у Декларації G-20.

Лідери G-20 наголосили, що війна в Україні посилює людські страждання, має додатковий негативний вплив на продовольчу та енергетичну безпеку, стійкість ланцюгів постачання, макрофінансову стабільність тощо. Це, як йдеться, створює важкі політичні обставини для країн, особливо для тих, що розвиваються, та для найменш розвинутих, які все ще відновлюються від пандемії COVID-19 та від економічного падіння, що зупинило прогрес в напрямі досягнення Цілей сталого розвитку ООН. При цьому «існують різні погляди та оцінки щодо цієї ситуації».

«Ми вдячні за зусилля Туреччини та за Стамбульські домовленості, досягнуті за сприяння ООН, що складаються з меморандуму про порозуміння між Російською Федерацією та Секретаріатом Об'єднаних Націй з просування російських продовольчих товарів і добрив на світові ринки та з ініціативи щодо безпечного транспортування зерна і продовольства з українських портів (Чорноморська ініціатива). Ми... закликаємо до їх повної, вчасної та ефективної імплементації з метою забезпечити негайну та безперешкодну доставку зерна, продовольства та добрив з Російської Федерації й з України. Це необхідно, щоб відповісти на запит у країнах, що розвиваються та у менш розвинутих країнах, особливо в Африці», - наголошується у документі.

Лідери «Групи двадцяти» закликали всі держави дотримуватися принципів міжнародного права, включаючи територіальну цілісність та суверенітет, міжнародного гуманітарного права, сприяти ефективності багатосторонньої системи із збереження миру і стабільності.

«Ми поєднаємо наші зусилля для пошуку відповіді на важкі наслідки війни для глобальної економіки та вітаємо всі належні та конструктивні ініціативи, що підтримують широкий, справедливий та тривалий мир в Україні, який відповідатиме всім цілям та принципам Хартії ООН з просування мирних, дружніх та добросусідських відносин між державами в дусі (гасла) «Єдина Земля, єдина родина, єдине майбутнє», - йдеться в Декларації G-20.

Як повідомляв Укрінформ, 9-10 вересня у столиці Індії Нью-Делі відбувається 18-й саміт Групи двадцяти (G20) найбільших економік світу.