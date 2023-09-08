НАБУ арештовує активи Коломойського: 300 компаній, тисячі об’єктів нерухомості, автівок та суден

За погодженням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) постановою директора НАБУ накладено арешт на активи колишнього бенефіціарного власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського.

Як повідомляє пресслужба САП, активи арештовано для забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні.

Зокрема, йдеться про частки у статутному капіталі 307 юридичних осіб, якими Коломойський володіє прямо чи опосередковано, розрахунковою вартістю понад 3 мільярди гривень.

Також арештовано майже 1 тисяча об'єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.

У САП уточнили, що наразі до Вищого антикорупційного суду скеровано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

Як повідомлялось, 7 вересня детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Дії усіх підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 209, 366 КК України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми.

2 вересня СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації майна в іншій справі. У цьому випадку йдеться про легалізацію понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави в понад 500 млн грн. Наразі він перебуває у СІЗО.