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АНАЛІТИКА

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

 

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України, сума якого становить 600 млн доларів.

Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Сьогодні Департамент оголошує про новий пакет військової допомоги для допомоги Україні в битві з Росією. Пакет, на 600 млн доларів, включає в себе обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості", - заявила вона.

До нового пакета військової допомоги США Україні увійдуть:

* обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
* додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
* 105-мм артилерійські снаряди;
* засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;
* боєприпаси для руйнування перешкод;
* обладнання для розмінування;
* підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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