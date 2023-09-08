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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
23:03 07.09.2023 |
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України, сума якого становить 600 млн доларів.
Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Сьогодні Департамент оголошує про новий пакет військової допомоги для допомоги Україні в битві з Росією. Пакет, на 600 млн доларів, включає в себе обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості", - заявила вона.
До нового пакета військової допомоги США Україні увійдуть:
* обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
* додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
* 105-мм артилерійські снаряди;
* засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;
* боєприпаси для руйнування перешкод;
* обладнання для розмінування;
* підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.
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