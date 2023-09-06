США оголосили про новий пакет військової допомоги з боєприпасами зі збідненим ураном

Уряд США оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону.

За даними відомства, пакет, вартість якого оцінюється у 175 мільйонів доларів міститиме:

* обладнання для систем протиповітряної оборони;

* додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

* 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

* 81-мм мінометні системи та боєприпаси;

* 120-мм танкові снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams;

* важкі протитанкові керовані ракети TOW, а також протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

* понад 3 мільйони патронів для стрілецької зброї;

* тактичні аеронавігаційні системи, а також системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання;

* боєприпаси для руйнування перешкод, запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Це вже 46-й пакет допомоги, яку адміністрація Джо Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.