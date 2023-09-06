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АНАЛІТИКА

США оголошують про нову допомогу Україні на загальну суму понад 1 млрд $ - Блінкен

 

США оголошують про нову допомогу Україні на загальну суму понад $1 млрд, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми продовжимо стояти на боці України, і сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад $1 мільйон у межах цих спільних зусиль. Сюди входить $665,5 мільйона на нову військову і цивільну допомогу у сфері безпеки. Загалом від початку російської агресії ми виділили понад $43 мільярди на допомогу у сфері безпеки", - заявив він на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Блінкен зазначив, що відтоді як він востаннє був в Україні майже рік тому, українські сили повернули собі більше ніж 50 відсотків території, захопленої російськими військами з лютого 2022 року.

"У контрнаступі, що триває, за останні кілька тижнів прогрес прискорився. Ця нова допомога допоможе підтримати її та надати додаткового імпульсу", - наголосив він.

Також держсекретар заявив, що допомога містить $175 мільйонів США для "забезпечення значної підтримки ППО України, що є гострою необхідністю".

Також ще $100 мільйонів для підтримки довгострокових військових потреб України і $300 мільйонів - на підтримку зусиль правоохоронних органів із відновлення та підтримання правопорядку на звільнених територіях.

"Ми відправляємо нашу першу партію протимінних і бронеавтомобілів українським прикордонникам і поліції, з деякими з яких я зможу зустрітися завтра. І ми надаємо критично важливу допомогу в розмінуванні, щоб допомогти знешкодити російські міни, боєприпаси, що не вибухнули, тощо", - повідомив він.

Також Блінкен акцентував увагу на тому, що наразі Україна є найбільш замінованою країною у світі - тридцять відсотків території потенційно заміновано.

"Нове фінансування у сфері безпеки, про яке ми оголошуємо сьогодні, також буде підкріплено прибуттям цієї осені американських танків "Абрамс" і навчанням українських пілотів на F-16 у Сполучених Штатах, доповнюючи навчання, яке вже проводиться в Європі", - заявив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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