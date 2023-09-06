Зеркаль більше не є радницею Галущенка - Міненерго

Олена Зеркаль більше не є радницею міністра енергетики Германа Галущенка. Інформація про ремонти на енергетичних об'єктах, яку вона оприлюднила, не відповідає дійсності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міненерго у Телеграмі.

"Пані Лана Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики України. Інформація, наведена нею щодо стану ремонтної кампанії на енергетичнх об'єктах, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що низка ЗМІ опублікувала дані щодо перебігу ремонтної кампанії на енергетичних об'єктах із посиланням на Зеркаль.

Як повідомлялося, у червня 2021 року колишня заступниця очільника МЗС та ексрадник голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль стала радником міністра енергетики.

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