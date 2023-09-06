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АНАЛІТИКА

Держсекретар США прибув до Києва

Держсекретар США прибув до Києва

 

До Києва прибув з офіційним візитом державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вранці 6 вересня стало відомо, що Блінкен вже перебуває в українській столиці.

Про можливість його візиту у середу ЗМІ неофіційно дізналися ще напередодні, проте у Держдепі відмовилися коментувати ці чутки.

Як відомо, в ніч на 6 вересня РФ здійснила чергову повітряну атаку на українські міста, у тому числі Київ. Повітряна тривога закінчилася за лічені години до приїзду Блінкена, ППО знищила усі цілі, що летіли на столицю.
 

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