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Держсекретар США прибув до Києва
09:33 06.09.2023 |
До Києва прибув з офіційним візитом державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Вранці 6 вересня стало відомо, що Блінкен вже перебуває в українській столиці.
Про можливість його візиту у середу ЗМІ неофіційно дізналися ще напередодні, проте у Держдепі відмовилися коментувати ці чутки.
Як відомо, в ніч на 6 вересня РФ здійснила чергову повітряну атаку на українські міста, у тому числі Київ. Повітряна тривога закінчилася за лічені години до приїзду Блінкена, ППО знищила усі цілі, що летіли на столицю.
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