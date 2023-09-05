Кабмін забере у місцевих бюджетів податок на виплати військовослужбовцям

]В рамках підготовки закону "Про державний бюджет на 2024 рік" Кабінет міністрів пропонуватиме спрямувати всі надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з виплат військових у державний бюджет. Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

Зараз 64% надходжень від цього податку залишаються у місцевих бюджетах.

"Планується що всі 100% ПДФО із зарплат військових будуть йти у спецфонд держбюджету і направлятися на потреби оборони", - написав Железняк.

Він додав, що відповідні поправки внесуть до Бюджетного кодексу разом з ухваленням закону "Про державний бюджет на 2024 рік".

Місцеві бюджети виросли під час війни. Для порівняння: у 2020 році їхній сукупний розмір складав 470 млрд грн, а цього року планується на рівні понад 600 млрд. Це велика цифра. Державний бюджет на 2023 рік - 2,6 трлн грн за видатками. Місцеві бюджети складають майже 25% від державного. Основне джерело наповнення місцевих бюджетів - це податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) - 18% від офіційних доходів громадян. До війни надходження від ПДФО до місцевих бюджетів, згідно з дослідженням Центру спільних дій, складали від 45% до 55%. На той момент на місцеві ради розподілялось 60% ПДФО.