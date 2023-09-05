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Закон про продаж сигарет у duty-free не набрав чинності через зволікання з його публікацією
Заборона на продаж цигарок і алкоголю в duty-free не набрала чинності з 1 вересня, оскільки закон не було вчасно опубліковано.
Про це повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) з незаконного обігу тютюнових виробів Ярослав Железняк.
"Трохи детективної історії щодо закриття схеми за сигаретами duty-free. Нагадаю: там схема на кілька мільярдів, і ми закривали її законом №9315. І він набуває чинності "з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування", - зазначив Железняк.
Депутат нагадав, що Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт 10 серпня 2023 року, прискорювала його підписання і, нарешті, 30 серпня документ завізував глава держави.
"Мали одразу опублікувати, але магія! - і на публікацію "Голосом України" його дали тільки 2 вересня", - пояснив Железняк.
"Така затримка виграла для схемників цілий місяць і ... десятки мільйонів", - додав він.
За словами Железняка, тепер, у разі якщо закон буде опублікований, найближча дата, коли він може набрати чинності, - це 1 жовтня.
Нагадуємо:
Законопроєкт №9315 забороняє на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні поміщення у митний режим безмитної торгівлі та продаж (постачання) магазинами безмитної торгівлі, а також розміщення у них товарів за товарними позиціями 2401-2404 згідно з УКТ ЗЕД. Тобто, тютюнових виробів.
У травні 2023 року тимчасова слідча комісії (ТСК) Верховної Ради щодо незаконного обігу тютюнових виробів виявила схему, що реалізовувалася за допомогою магазинів безмитної торгівлі duty-free.
Так, після початку війни в Україні продовжили працювати 15 магазинів duty-free (з 48, які працювали станом на 2021 рік). 2022 року було реалізовано 20 млн пачок сигарет (роком раніше - 27 млн пачок).
Під час розслідування ТСК з'ясувалося, що в наземних пунктах пропуску на один чек купують у середньому 30-35 пачок цигарок, за допустимих під час перетину кордону лише двох пачок на одну людину. Далі ці цигарки, придбані за безакцизною схемою, потрапляли на внутрішній ринок в Україні.
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оцінював щомісячні втрати надходжень до держбюджету від трьох підакцизних товарів на рівні $1 млрд.
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