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Наступний «Рамштайн» відбудеться 19 вересня
16:35 31.08.2023 |
Нове, п'ятнадцяте засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 вересня у форматі офлайн.
Про це, як пише "Європейська правда", Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів в Європі.
Як зазначили у ВПС США, голова Пентагону Ллойд Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців по всьому світу 19 вересня у форматі офлайн.
У повідомленні йдеться, що учасники засідання обговорять "поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки", з якими стикаються союзники та партнери США.
Формат "Рамштайн", який об'єднує понад 50 країн світу, був започаткований з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена працює з членами Конгресу, щоб схвалити виділення додаткового фінансування для України.
Напередодні у Пентагоні заявили, що мають гарантоване фінансування для військової підтримки України до завершення фіскального року 30 вересня.
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