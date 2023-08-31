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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Наступний «Рамштайн» відбудеться 19 вересня

 

Нове, п'ятнадцяте засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 вересня у форматі офлайн.

Про це, як пише "Європейська правда", Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів в Європі.

Як зазначили у ВПС США, голова Пентагону Ллойд Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців по всьому світу 19 вересня у форматі офлайн.

У повідомленні йдеться, що учасники засідання обговорять "поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки", з якими стикаються союзники та партнери США.

Формат "Рамштайн", який об'єднує понад 50 країн світу, був започаткований з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена працює з членами Конгресу, щоб схвалити виділення додаткового фінансування для України.

Напередодні у Пентагоні заявили, що мають гарантоване фінансування для військової підтримки України до завершення фіскального року 30 вересня.
Ключові теги: США
 

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