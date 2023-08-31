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Британська BAE Systems вироблятиме гаубиці в Україні
13:18 31.08.2023 |
Британський оборонний виробник BAE Systems відкрила офіс в Україні для виробництва гаубиці L119 калібру 105 мм натівського стандарту.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram.
Відповідну партнерську угоду підписали 30 серпня у присутності президента Володимира Зеленського.
"Співпраця такого рівня - дуже потужний сигнал. Попри щоденні ракетні атаки ворога і повномасштабні воєнні дії, BAE Systems готові працювати тут, пліч-о-пліч з нами. Така співпраця - стовідсоткова win-win історія", - заявив посадовець.
Зазначається, що озброєння британської компанії вже працює в силах оборони: це артилерійські системи М777 та L119, САУ M109, БМП CV-90 та Bradley, танки Challenger.
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