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АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему

 

Німецький уряд у середу відзвітував про надання чергового пакета військової допомоги Україні, зокрема танків Leopard 1A5 і радіолокаційної системи повітряного спостереження TRML-4D.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з оновленням переліку військової допомоги Німеччини Україні, за останній тиждень було передано 10 основних бойових танків Leopard 1A5 на додачу до ще 10 раніше і ще одну РЛС повітряного спостереження TRML-4D до двох уже наявних.

Нагадаємо, що першу РЛС повітряного спостереження TRML-4D Україна отримала від Німеччини у травні, а другу - у червні.

TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі.

Також Німеччина надала Україні 16 розвідувальних безпілотників Vector, тепер їхня кількість становить 104, чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 та чотири напівпричепи; понад 13 мільйонів патронів до вогнепальної зброї і польовий госпіталь.

На початку серпня стало відомо, що Німеччина передасть Україні близько 30 додаткових танків Leopard 1 після того, як збройовий концерн Rheinmetall викупив їх у Бельгії.

Крім того, за даними ЗМІ, Німеччина звернулася до Греції із пропозицією передати Україні 100 грецьких Leopard 1A5, що зараз перебувають в експлуатації, а натомість отримати модернізовану бронетехніку.
 

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