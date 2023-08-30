Псков і Брянськ в Росії атакували дрони: є руйнування і знищені військові літаки

Місто Псков на північному заході Росії атакували безпілотники, було чути низку вибухів, почалася потужна пожежа. Є інформація про щонайменше чотири пошкоджені військові літаки.

Також був атакований Брянськ, де є руйнування заводу, також безпілотники збивали біля Тули і Калуги. Окупований РФ Севастополь атакували морські дрони.

Над Псковською, Московською та іншими областями закривали повітряний простір.

При цьому вночі 30 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні - у Києві загинули люди, були вибухи в Одесі.

Руйнування у Пскові

Псков розташований на відстані понад 600 кілометрів від України.

У районі аеропорту Пскова, який одночасно використовується цивільною та військовою авіацією Росії, на початку ночі сталася серія вибухів і почалася пожежа.

Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив, що військово-цивільний аеропорт атакували безпілотники.

"Міноборони в Псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників [...] За попередньою інформацією, жертв немає. Масштаб руйнувань уточнюється", - написав губернатор.

На численних відео видно та чути роботу ППО. При цьому повітряної тривоги у місті не оголошували.

Російські телеграм-канали пишуть про можливу атаку одразу кількох десятків дронів.

Агентство ТАСС повідомило з посиланням на екстрені служби, що на аеродромі пошкоджені чотири військово-транспортні літаки Іл-76.

"Внаслідок атаки безпілотників пошкодження отримали чотири літаки Іл-76. Почалася пожежа, вогнем охоплені два повітряні судна", - сказав співрозмовник агентства.

Місцеві телеграм-канали публікують кілька відео зі звуками вибухів, стрілянини (імовірно по безпілотниках) та пожежі. Видання "Псковська губернія" припускає, що горіти може нафтобаза, яка розташована в тому ж районі.

"Псковська губернія" також повідомляє про пожежу в районі в/ч 64044, поряд із Псковським аеропортом.

Як повідомляється, це територія 2-ї бригади спецназу ГРУ у Проміжницях, яка брала участь у нападі на Україну. Псковська влада поки що це повідомлення не підтвердила.

Брянськ та інші міста

Над Брянськом збили три безпілотні апарати літакового типу, повідомив у телеграмі губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Постраждалих немає, працюють оперативні та екстрені служби, пише він.

Російський телеграм-канал MASH повідомив, що один із збитих над Брянськом БПЛА впав на завод "Кремній ЕЛ" - він перебуває у списку найбільших російських підприємств мікроелектроніки.

За даними "Бази", падіння безпілотника на територію "Кремній ЕЛ" призвело до пожежі. Горіли 40 квадратів у 16-му корпусі заводу. Вогонь ліквідували о 01.50 ночі.

Вибухи лунали й в інших регіонах Росії. Влада повідомила про знищення дронів над Орловською, Калузькою і Рязанською областями.

Керівник окупованого Севастополя повідомляв про відбиття атаки безпілотників із моря в районі Севастопольської бухти.