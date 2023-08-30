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Псков і Брянськ в Росії атакували дрони: є руйнування і знищені військові літаки
09:07 30.08.2023 |
Місто Псков на північному заході Росії атакували безпілотники, було чути низку вибухів, почалася потужна пожежа. Є інформація про щонайменше чотири пошкоджені військові літаки.
Також був атакований Брянськ, де є руйнування заводу, також безпілотники збивали біля Тули і Калуги. Окупований РФ Севастополь атакували морські дрони.
Над Псковською, Московською та іншими областями закривали повітряний простір.
При цьому вночі 30 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні - у Києві загинули люди, були вибухи в Одесі.
Руйнування у Пскові
Псков розташований на відстані понад 600 кілометрів від України.
У районі аеропорту Пскова, який одночасно використовується цивільною та військовою авіацією Росії, на початку ночі сталася серія вибухів і почалася пожежа.
Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив, що військово-цивільний аеропорт атакували безпілотники.
"Міноборони в Псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників [...] За попередньою інформацією, жертв немає. Масштаб руйнувань уточнюється", - написав губернатор.
На численних відео видно та чути роботу ППО. При цьому повітряної тривоги у місті не оголошували.
Російські телеграм-канали пишуть про можливу атаку одразу кількох десятків дронів.
Агентство ТАСС повідомило з посиланням на екстрені служби, що на аеродромі пошкоджені чотири військово-транспортні літаки Іл-76.
"Внаслідок атаки безпілотників пошкодження отримали чотири літаки Іл-76. Почалася пожежа, вогнем охоплені два повітряні судна", - сказав співрозмовник агентства.
Місцеві телеграм-канали публікують кілька відео зі звуками вибухів, стрілянини (імовірно по безпілотниках) та пожежі. Видання "Псковська губернія" припускає, що горіти може нафтобаза, яка розташована в тому ж районі.
"Псковська губернія" також повідомляє про пожежу в районі в/ч 64044, поряд із Псковським аеропортом.
Як повідомляється, це територія 2-ї бригади спецназу ГРУ у Проміжницях, яка брала участь у нападі на Україну. Псковська влада поки що це повідомлення не підтвердила.
Брянськ та інші міста
Над Брянськом збили три безпілотні апарати літакового типу, повідомив у телеграмі губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
Постраждалих немає, працюють оперативні та екстрені служби, пише він.
Російський телеграм-канал MASH повідомив, що один із збитих над Брянськом БПЛА впав на завод "Кремній ЕЛ" - він перебуває у списку найбільших російських підприємств мікроелектроніки.
За даними "Бази", падіння безпілотника на територію "Кремній ЕЛ" призвело до пожежі. Горіли 40 квадратів у 16-му корпусі заводу. Вогонь ліквідували о 01.50 ночі.
Вибухи лунали й в інших регіонах Росії. Влада повідомила про знищення дронів над Орловською, Калузькою і Рязанською областями.
Керівник окупованого Севастополя повідомляв про відбиття атаки безпілотників із моря в районі Севастопольської бухти.
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