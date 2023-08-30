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АНАЛІТИКА

Ракети для ППО і не тільки. США виділили Україні пакет допомоги на 250 млн доларів

 

Сполучені Штати Америки сьогодні, 29 серпня, оголосили про пакет військової допомоги Україні на 250 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою територію і свій народ. Цей пакет містить важливе озброєння, яке допоможе Україні на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Що входить до його складу

* ракети AIM-9 для ППО;
* боєприпаси до високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
* 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
* Javelin та інші протитанкові комплекси і ракети;
* понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
* машини швидкої допомоги;
* підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
* запасні частини, послуги, навчання і транспорт.

Блінкен уточнив, що цей пакет озброєнь і техніки вартістю 250 мільйонів доларів реалізується в рамках раніше передбаченої для України допомоги.

США і далі допомагатимуть Україні

"Щодня Росія продовжує вести жорстоку загарбницьку війну, унаслідок якої загинуло безліч мирних жителів України та мільйони людей були змушені покинути свої домівки", - сказав держсекретар.

Їхні напади на українські порти і зернову інфраструктуру спричинили волатильність цін на ринках продовольства і зерна, а також посилили голод і глобальну продовольчу безпеку в усьому світі.

Росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши жорстокі атаки. Поки цього не станеться, Сполучені Штати, союзники і партнери будуть єдині з Україною стільки, скільки буде потрібно.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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