НБУ пом''якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі пояснили, що і надалі реалізовують Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

"Відповідно до неї дії Національного банку у межах першого етапу пом'якшення валютних обмежень спрямовуватимуться, зокрема, на мінімізацію множинності обмінних курсів.

З цією метою Національний банк пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам", - пояснили в НБУ.

Так, із 29 серпня 2023 року Нацбанк:

* вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис грн в еквіваленті в одному банку;

* збільшить зі 100 тис грн до 200 тис грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців. У НБУ нагадали, що такий інструмент доступний із 21 липня 2022 року.

"Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими.

Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом. За необхідності Нацбанк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів", - йдеться у позиції НБУ.