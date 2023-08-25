Західні країни не розморожуватимуть російських активів, доки РФ не виплатить Україні компенсації - Білий дім

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів переговори з колегами з Франції, Британії, Італії та Німеччини. Однією з тем обговорень стала підтримка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

У відомстві наголосили, що чиновники підтвердили свою незмінну відданість підтримці України у захисті від російської агресії протягом усього часу, який буде потрібен для цього, та надання допомоги у відновленні країни.

Радники лідерів п'яти держав запевнили, що російські активи залишатимуться замороженими доти, доки країна-агресор не заплатить за шкоду Україні.

"Вони розглянули подальші шляхи притягнення Росії до відповідальності за руйнування, які вона принесла через свою незаконну війну", - уточнюють у Білому домі.

Активи Росії на Заході

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні країни Заходу вирішили заморозити російські активи, щоб країна-агресор не могла використовувати їх.

Українські офіційні особи вже неодноразово закликали конфіскувати ці активи на користь нашої країни, щоб кошти РФ були спрямовані на відновлення руйнувань внаслідок війни.