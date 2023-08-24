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АНАЛІТИКА

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 і систему ППО IRIS-T - прем'єр

 

Норвегія передасть Україні два винищувачі F-16, систему ППО IRIS-T, а також має намір переконати партнерів передати системи NASAMS.

"З огляду на наш діалог ми ухвалили рішення передати норвезькі винищувачі F-16", - сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на пресконференції в четвер у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, "два винищувачі ми виділяємо для навчання. Не так багато, але я сподіваюся, що ми зможемо їх передати Україні. Ми зробимо це знову ж таки тільки після того, як минулого тижня на це дали згоду Сполучені Штати".

"Ми також передаємо систему IRIS-T. Система, яка також дасть можливість захистити інфраструктуру та життя людей від безпілотників", - сказав прем'єр Норвегії.

Він також згадав систему ППО NASAMS. "Сьогодні я бачив безпосередньо, як ваші оператори працюють і використовують систему NASAMS і як вона може допомогти врятувати життя людей. Можу вам сказати, що ми зробимо все можливе, щоб переконати партнерів і надати NASAMS, які вони мають, Україні, де вони найбільше потрібні", - сказав він.

Він також заявив, що "виробництво цих новітніх систем триватиме і, сподіваюся, буде прискорене".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Норвегія
 

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