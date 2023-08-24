Ракети для ЗРК Patriot і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Німеччина сьогодні, 24 серпня, відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Серед іншого до нього увійшли ракети для ЗРК Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

У новий пакет допомоги увійшли:

* 10 систем виявлення дронів;

* 40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

* 16 вантажівок Zetros;

* 510 000 патронів до вогнепальної зброї.

Також Німеччина повідомила, що запланувала в майбутньому передати Україні:

* 90 систем виявлення дронів;

* 42 вантажівки Zetros;

* 31 мільйон патронів до вогнепальної зброї.

В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.

Деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи.