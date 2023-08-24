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Ракети для ЗРК Patriot і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
17:41 24.08.2023 |
Німеччина сьогодні, 24 серпня, відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Серед іншого до нього увійшли ракети для ЗРК Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
У новий пакет допомоги увійшли:
* 10 систем виявлення дронів;
* 40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
* 16 вантажівок Zetros;
* 510 000 патронів до вогнепальної зброї.
Також Німеччина повідомила, що запланувала в майбутньому передати Україні:
* 90 систем виявлення дронів;
* 42 вантажівки Zetros;
* 31 мільйон патронів до вогнепальної зброї.
В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.
Деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи.
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