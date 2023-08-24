Литва скеровує Україні пакет військової допомоги вартістю понад 40 млн євро

Литва передає Україні новий пакет військової допомоги на суму 41 млн євро, повідомило в четвер литовське міністерство оборони.

За даними міноборони, до пакета, зокрема, входять боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти радарів морського спостереження, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидрони.

Україні також передадуть пускові ракетні установки NASAMS.

"Внесок Литви в боротьбу за свободу України вже становить мільйони боєприпасів і тисячі одиниць зброї, а як віддачу було здобуто цінні уроки й укріплено оборону Литви. Литва продовжує надавати незмінну підтримку Україні, яка сьогодні відзначає 32-гу річницю своєї незалежності, а загальний обсяг військової допомоги, наданої Україні від початку війни, вже перевищив пів мільярда євро", - наведено слова міністра оборони Литви Арвідаса Анусаускаса у пресрелізі.

За даними міноборони, за перші сім місяців цього року Литва поставила Україні гелікоптери Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони патронів, боєприпаси для гранатометів.

"Литва також надає експертні консультації, вносить кошти до міжнародних фондів підтримки України, сприяє навчанню українських солдатів, проводить для них курси, а литовські військові інструктори беруть участь в операції Interflex, під час якої разом з іншими союзниками з НАТО навчають українських солдатів тонкощів ведення бою", - ідеться в повідомленні міністерства.

Зазначається також, що до лікувально-реабілітаційних закладів країни надійшло майже 200 поранених українських військовослужбовців, планується прийняти ще більше.