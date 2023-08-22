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Зеленський: Греція теж тренуватиме пілотів України на F-16
22:50 21.08.2023 |
Президент України Володимир Зеленський повідомив про приєднання Греції до гурту західних країн, котрі зголосилися вишколювати українських пілотів для експлуатації в Повітряних силах ЗСУ винищувачів F-16. Відповідну заяву Зеленський зробив у понеділок, 21 серпня, під час спільної пресконференції з грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом у Афінах.
Також український президент анонсував "оборонну підтримку" Греції. Він поінформував партнерів про оборонні потреби України і тепер сторони обговорюють деталі подальшої допомоги.
"Я назвав конкретні речі, які можуть прискорити завершення цієї страшної агресії", - зазначив Володимир Зеленський.
Крім того, він розповів грецьким співрозмовникам про ситуацію на полі бою, удари військ РФ та змогу України щодо відновлення безпеки і територіальної цілісності.
Під час візиту до Греції Володимир Зеленський також планує зустрітися з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і лідерами балканських країн, які цими днями зібралися на саміт в Афінах.
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