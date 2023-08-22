Фінансові новини
- |
- 22.08.23
- |
- 07:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
70 українських пілотів та техніків почали навчання в Данії
17:03 21.08.2023 |
У Данії розпочали навчання 70 українських пілотів та спеціалістів, що обслуговуватимуть винищувачі F-16, повідомив у понеділок, 21 серпня, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
"Серед тих 70 не всі пілоти, авіація - це величезний колектив. Є ті, хто виконують польоти, і ті, які їх забезпечують. Це дуже велика армія людей, ми їх називаємо авіатори. І зрозуміло, що їм теж треба навчатись обслуговувати техніку і забезпечувати польоти", - заявив речник ПС ЗСУ, якого цитують "Українськi Новини".
Він додав, що це - перша хвиля пілотів, які будуть навчатися на винищувачах F-16, потім будуть друга і третя хвилі. "Інша група пілотів - це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Великобританію, де будуть опановувати літаки за дещо довшою програмою", - повідомив речник.
За його словами, ці пілоти проходитимуть базову підготовку: англійську мову, західну легкомоторну техніку "з переходом потім на винищувачі". Ця програма навчань є тривалішою і може зайняти до 2 років.
"Це та перспектива, яка на нас чекає, - ми переозброюємо наші Повітряні сили на нові види техніки. І тому навчання льотчиків в Харківському університеті Повітряних сил також буде вже на це орієнтовано", - підсумував Ігнат.
Напередодні Данія анонсувала передачу Україні 19 винищувачів F-16. Також президент Володимир Зеленський заявив, що Нідерланди передадуть Києву 42 таких літаки. За словами прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, Україна може отримати перші шість винищувачів наприкінці року після вишколу пілотів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|New Yorker: Маск публічно збрехав про розмову з Путіним восени 2022 року
ТОП-НОВИНИ
|Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО
|Зеленський: Греція теж тренуватиме пілотів України на F-16
|70 українських пілотів та техніків почали навчання в Данії
|«Зелений тариф» для «зелених чоловічків». Держава платила сонячним станціям брата Ростислава Шурми за електроенергію в окупації — Bihus.Info
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Користувачі сервісу Scamfari виявили близько 1,5 млрд грн на криптогаманцях пов'язаних із спонсоруванням російської військової агресії
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Нідерланди та Данія передадуть F-16 Україні - Рютте
|Зеленський: Українці вже навчаються на шведських Gripen, обговоримо їхнє надання
|США схвалили програму навчання українців на F-16 у Данії
|США готові схвалити передання Україні F-16 третіми країнами після навчання українських льотчиків - Білий дім
|Данія та Нідерланди підтвердили отримання дозволу США відправити F-16 Україні
|Reuters: США дозволили Данії та Нідерландам передати свої винищувачі F-16 Україні
Бізнес
|Людині вперше пересадили нирки свині, які прижились і функціонують
|Рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» (літо 2023): кількість фахівців зменшилась на понад 6 тис.
|Україна внесла компанію Alibaba до переліку міжнародних спонсорів війни
|IBM представила прототип чипа, який працює як людський мозок
|Associated Press встановила правила використання штучного інтелекту для журналістів
|Twitter надав прокурорам доступ до особистих повідомлень та видалених дописів Дональда Трампа
|X (Twitter) сповільнив перехід на сайти, з якими публічно сварився Ілон Маск