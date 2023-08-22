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АНАЛІТИКА

70 українських пілотів та техніків почали навчання в Данії

 

У Данії розпочали навчання 70 українських пілотів та спеціалістів, що обслуговуватимуть винищувачі F-16, повідомив у понеділок, 21 серпня, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Серед тих 70 не всі пілоти, авіація - це величезний колектив. Є ті, хто виконують польоти, і ті, які їх забезпечують. Це дуже велика армія людей, ми їх називаємо авіатори. І зрозуміло, що їм теж треба навчатись обслуговувати техніку і забезпечувати польоти", - заявив речник ПС ЗСУ, якого цитують "Українськi Новини".

Він додав, що це - перша хвиля пілотів, які будуть навчатися на винищувачах F-16, потім будуть друга і третя хвилі. "Інша група пілотів - це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Великобританію, де будуть опановувати літаки за дещо довшою програмою", - повідомив речник.

За його словами, ці пілоти проходитимуть базову підготовку: англійську мову, західну легкомоторну техніку "з переходом потім на винищувачі". Ця програма навчань є тривалішою і може зайняти до 2 років.

"Це та перспектива, яка на нас чекає, - ми переозброюємо наші Повітряні сили на нові види техніки. І тому навчання льотчиків в Харківському університеті Повітряних сил також буде вже на це орієнтовано", - підсумував Ігнат.

Напередодні Данія анонсувала передачу Україні 19 винищувачів F-16. Також президент Володимир Зеленський заявив, що Нідерланди передадуть Києву 42 таких літаки. За словами прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, Україна може отримати перші шість винищувачів наприкінці року після вишколу пілотів.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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