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АНАЛІТИКА

Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16. Україна отримає до шести данських F16 до кінця року

Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16. Україна отримає до шести данських F16 до кінця року

 

Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16. Про це оголосила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у неділю, 20 серпня, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 винищувачів F-16 Україні. Разом з Нідерландами ми - перші країни, які беруть на себе тверді і конкретні зобов'язання надати винищувачі. Сподіваюся, інші країни слідуватимуть цьому прикладу, - сказала Фредеріксен. - Ми сподіваємося і віримо, що данські винищувачі допоможуть захистити ваше небо, захистити український народ і допомогти Україні повернути землі, які по праву їй належать".

Вона подякувала парламенту Данії за політичну відданість цьому рішенню та народу Данії за підтримку. "Прийміть цю допомогу як ознаку того, що Данія непохитно підтримує вас у вашій боротьбі за свободу. Ми на вашому боці як зараз, так і в майбутньому. І я вам обіцяю від імені усіх данців: скільки би не тривала ця жалива війна - Данія не здасться", - сказала Фредеріксен, звертаючись до Зеленського.

Перша група літаків - орієнтовно шість одиниць - може бути передана Україні ближче до Нового року, висловила сподівання Фредеріксен. Ще вісім літаків можуть бути передані Україні у 2024 році, а ще за рік - ще п'ять, сказала вона.

Також Фредеріксен повідомила, що нині в Данії перебуває понад 70 українців, які тренуються і готуються до навчання на F-16.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Данія
 

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