Нідерланди та Данія передадуть F-16 Україні - Рютте

Нідерланди та Данія зобов'язалися передати Україні літаки F-16, як тільки українські пілоти та технічний персонал закінчать підготовку, про це повідомив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським премʼєр Нідерландів Марк Рютте.

Зеленський, який перебуває з візитом в Нідерландах, уточнив також, що було погоджену точну кількість першої партії літаків, які отримає Україна.

Йдеться про 42 літаки. Це значно більше, ніж Україна розраховувала раніше.

"І це лише початок", - заявив український президент.

Премʼєр Рютте, своєю чергою, дав зрозуміти, що Україна отримає літаки в тому числі для навчань, а не тільки для того, щоб виконувати бойові завдання.

"Нідерланди загалом мають 42 літаки F-16. З цих літаків нам потрібні літаки для тренувань у Данії та пізніше в Румунії", - пояснив він.

Ймовірно, згодом свої літаки Україні почнуть передавати й інші країни Заходу.

У травні міноборони України писало, що чотири ескадрильї F16 (це 48 літаків) - "саме те, що потрібно для звільнення країни від агресора".

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати дозволили західним країнам передавати Україні літаки, коли пілоти та технічний персонал закінчать навчання.

У суботу міністр оборони Олексій Резніков доповів, що українські фахівці вже почали навчання. Тренування, за попередніми підрахунками, будуть тривати близько шести місяців.

Водночас лідери України та Нідерландів не стали уточнювати, скільки пілотів планує підготувати Україна.