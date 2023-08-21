Фінансові новини
- |
- 21.08.23
- |
- 13:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський: Українці вже навчаються на шведських Gripen, обговоримо їхнє надання
07:52 21.08.2023 |
Українські льотчики вже почали участь в ознайомчому навчанні на шведських винищувачах JAS 39 Gripen, про що було домовлено раніше цього року.
Про це на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент "Європейської правди".
"Літаки Gripen - це гордість Швеції. Я впевнений, що Gripen можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Gripen за участі українців, наших пілотів, уже почались", - оголосив президент.
Він додав, що зі шведським прем'єром детально обговорив майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання Gripen".
"Я буду зустрічатись зі спікером парламенту, представниками парламентських сил і буду порушувати це питання як одне з ключових для захисту нашого неба", - сказав Зеленський.
Український уряд неодноразово звертався по допомогу з винищувачами до кількох країн, зокрема і Швеції. Запити були зроблені ще влітку 2022 року, а вже в лютому 2023-го український міністр оборони Олексій Резніков висловив бажання України отримати JAS 39 Gripen.
Але на "Рамштайні" в червні Резніков заявив, що Київ зосереджений насамперед на отриманні винищувачів F-16.
Ще у травні міністр оборони Швеції Пол Йонсон анонсував навчання кількох українських льотчиків на JAS 39 Gripen у відповідь на прохання української сторони. Цю домовленість шведське Міноборони підтвердило в червні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16. Україна отримає до шести данських F16 до кінця року
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди та Данія передадуть F-16 Україні - Рютте
|Зеленський: Українці вже навчаються на шведських Gripen, обговоримо їхнє надання
|США схвалили програму навчання українців на F-16 у Данії
|США готові схвалити передання Україні F-16 третіми країнами після навчання українських льотчиків - Білий дім
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Користувачі сервісу Scamfari виявили близько 1,5 млрд грн на криптогаманцях пов'язаних із спонсоруванням російської військової агресії
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Reuters: США дозволили Данії та Нідерландам передати свої винищувачі F-16 Україні
|Судно, яке вийшло з порту Одеси після закінчення «зернової угоди», прибуло до Стамбулу, - Reuters
|Британія домовилась про постачання Україні засобів ППО на понад $115 млн
|Німеччина передала Україні системи ППО ближнього радіуса дії та переносні радари
|Українці зібрали 235 млн грн на 10 тис. FPV-дронів за три дні
|Україна не домовлятиметься з Росією про продовження транзиту газу, – Міненерго
Бізнес
|Україна внесла компанію Alibaba до переліку міжнародних спонсорів війни
|IBM представила прототип чипа, який працює як людський мозок
|Associated Press встановила правила використання штучного інтелекту для журналістів
|Twitter надав прокурорам доступ до особистих повідомлень та видалених дописів Дональда Трампа
|X (Twitter) сповільнив перехід на сайти, з якими публічно сварився Ілон Маск
|Робомобілі Cruise паралізували рух у Сан-Франциско відразу після того, як влада штату дозволила компанії розширити діяльність безпілотників у місті
|Саудівська Аравія та ОАЕ скуповують тисячі чипів Nvidia для розвитку ШІ - ЗМІ