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АНАЛІТИКА

США схвалили програму навчання українців на F-16 у Данії

 

Сполучені Штати схвалили передання Україні навчальних матеріалів для винищувачів F-16 на запит Данії, що має наблизити початок підготовки українських льотчиків на цих літаках.

Про це, як пише "Європейська правда", телеканалу CNN повідомили два американські посадовці, один із них - з адміністрації Джо Байдена.

"Можемо підтвердити, що Міністерство (оборони. - Ред.) нещодавно схвалило запит від країни-партнера з навчання на F-16, Данії, пов'язаний із їхніми зусиллями щодо створення програм підготовки пілотів і технічного обслуговування", - сказав один із посадовців.

Програма містить навчальні модулі, документацію й матеріали для аудиторних занять, зокрема з інформацією про секретні американські технології. Тому вони потребували попереднього погодження Вашингтона.

Схвалення запиту Данії на передання Україні навчальних матеріалів є одним із важливих кроків на шляху до початку безпосереднього навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Навчання мають розпочатися у серпні, але, за даними ЗМІ, США тривалий час не схвалювали фінального плану навчання, оскільки європейські держави не узгодили всі його подробиці. Міністерство оборони Данії раніше в п'ятницю підтвердило, що навчання українців на F-16 почнуться до кінця серпня.
Ключові теги: США, Данія
 

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