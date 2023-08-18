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АНАЛІТИКА

F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів, - Білий дім

 

Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів нашої країни.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Після навчання українських пілотів на літаках F-16 буде здійснено передачу винищувачів до цієї країни", - наводить видання слова Саллівана.

Передача Україні F-16

Нагадаємо, українські офіційні особи та військові вже досить тривалий час просять у західних союзників розпочати постачання сучасних винищувачів. Вони необхідні Україні для того, щоб захиститися від постійних російських обстрілів, а також скласти конкуренцію авіації РФ.

Декілька місяців тому частина країн Заходу вирішила підтримати навчання наших пілотів на F-16 після того, як відповідну ініціативу підтримав президент США Джо Байден.

Пізніше було створено авіаційну коаліцію, в рамках якої тренування на винищувачах мають розпочатися в Румунії та Данії. Згідно з прогнозами, вони триватимуть від 6 до 8 місяців.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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