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Данія та Нідерланди підтвердили отримання дозволу США відправити F-16 Україні
11:43 18.08.2023 |
У Міністерствах закордонних справ Данії та Нідерландів підтвердили, що отримали дозвіл США на передачу Україні винищувачів F-16.
У коментарі телеканалу TV 2 глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив, що США схвалили відправку літаків F-16 в Україну.
"Я можу підтвердити, що відбувся обмін листами між мною і Ентоні Блінкеном, заснований на тому, що міністр оборони і я звернулися до США, щоб вивчити наші варіанти", - сказав глава МЗС Данії.
Схвалення ґрунтується на тому, що літаки можуть бути відправлені в Україну, щойно завершиться навчання українських пілотів.
За словами Расмуссена, поки що не ухвалено рішення про те, коли Україна може отримати данські літаки F-16.
Данія має 43 літаки F-16, але з жовтня цього року країна отримає перший F-35 - новіший і досконаліший тип бойового літака.
Зі свого боку міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра також підтвердив рішення США, наголосивши, що "це знаменує собою важливий етап для України щодо захисту свого народу і своєї країни".
"Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях до відправки винищувачів F-16 в Україну. Щиро дякуємо Ентоні Блінкену за хорошу і швидку співпрацю", - написав він у твіттері.
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