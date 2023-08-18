Данія та Нідерланди підтвердили отримання дозволу США відправити F-16 Україні

У Міністерствах закордонних справ Данії та Нідерландів підтвердили, що отримали дозвіл США на передачу Україні винищувачів F-16.

У коментарі телеканалу TV 2 глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив, що США схвалили відправку літаків F-16 в Україну.

"Я можу підтвердити, що відбувся обмін листами між мною і Ентоні Блінкеном, заснований на тому, що міністр оборони і я звернулися до США, щоб вивчити наші варіанти", - сказав глава МЗС Данії.

Схвалення ґрунтується на тому, що літаки можуть бути відправлені в Україну, щойно завершиться навчання українських пілотів.

За словами Расмуссена, поки що не ухвалено рішення про те, коли Україна може отримати данські літаки F-16.

Данія має 43 літаки F-16, але з жовтня цього року країна отримає перший F-35 - новіший і досконаліший тип бойового літака.

Зі свого боку міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра також підтвердив рішення США, наголосивши, що "це знаменує собою важливий етап для України щодо захисту свого народу і своєї країни".

"Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях до відправки винищувачів F-16 в Україну. Щиро дякуємо Ентоні Блінкену за хорошу і швидку співпрацю", - написав він у твіттері.