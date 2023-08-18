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АНАЛІТИКА

Reuters: США дозволили Данії та Нідерландам передати свої винищувачі F-16 Україні

 

США схвалили передачу винищувачів F-16 Україні з Данії та Нідерландів після того, як завершаться навчання українських пілотів.

Про це заявив напередодні неназваний американський посадовець, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За його словами, США запевнили Данію та Нідерланди, що прискорять схвалення запитів на передачу F-16 Україні після того, як пілоти пройдуть підготовку.

Держсекретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм колегам з Данії та Нідерландів, запевнивши їх, що запити будуть схвалені, додав американський урядовець.

"Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполучених Штатів як передачі Україні винищувачів F-16, так і навчання українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", - йдеться у листі Блінкена, з яким ознайомилось агентство.

Він наголосив, що критично необхідно забезпечити Україну засобами для захисту від російської агресії.

Держсекретар підкреслив, що схвалення цих запитів дозволить Україні "повною мірою скористатися своїми новими можливостями, як тільки перша група пілотів завершить навчання".

У Білому домі раніше припускали, що українські пілоти можуть пройти навчання на F-16 на території США.

У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Навчання мають розпочатись у серпні, але, за даними ЗМІ, США поки не схвалили фінального плану навчання, оскільки європейські держави не узгодили всі його подробиці.
 

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