Фінансові новини
- |
- 18.08.23
- |
- 09:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Reuters: США дозволили Данії та Нідерландам передати свої винищувачі F-16 Україні
09:28 18.08.2023 |
США схвалили передачу винищувачів F-16 Україні з Данії та Нідерландів після того, як завершаться навчання українських пілотів.
Про це заявив напередодні неназваний американський посадовець, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За його словами, США запевнили Данію та Нідерланди, що прискорять схвалення запитів на передачу F-16 Україні після того, як пілоти пройдуть підготовку.
Держсекретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм колегам з Данії та Нідерландів, запевнивши їх, що запити будуть схвалені, додав американський урядовець.
"Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполучених Штатів як передачі Україні винищувачів F-16, так і навчання українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", - йдеться у листі Блінкена, з яким ознайомилось агентство.
Він наголосив, що критично необхідно забезпечити Україну засобами для захисту від російської агресії.
Держсекретар підкреслив, що схвалення цих запитів дозволить Україні "повною мірою скористатися своїми новими можливостями, як тільки перша група пілотів завершить навчання".
У Білому домі раніше припускали, що українські пілоти можуть пройти навчання на F-16 на території США.
У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Навчання мають розпочатись у серпні, але, за даними ЗМІ, США поки не схвалили фінального плану навчання, оскільки європейські держави не узгодили всі його подробиці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Судно, яке вийшло з порту Одеси після закінчення «зернової угоди», прибуло до Стамбулу, - Reuters
|Британія домовилась про постачання Україні засобів ППО на понад $115 млн
|Німеччина передала Україні системи ППО ближнього радіуса дії та переносні радари
|Українці зібрали 235 млн грн на 10 тис. FPV-дронів за три дні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Білий дім чи Банкова. Чий кандидат займе крісло міністра оборони після Резнікова
|БЕБ отримало нового тимчасового керівника
|«Морський малюк від СБУ»: CNN показала ексклюзивні кадри атаки дрона на Кримський міст
|Перше судно вийшло тимчасовим коридором з порту Одеси
|Одкровення Дубінського. Як скандал із «плівками Деркача» запустили на друге коло
|Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
Бізнес
|«Квантова суперхімія» в дії. Вчені вперше спостерігали новий тип хімії під час лабораторного експерименту
|Netflix запускає ігри на телевізорах та комп'ютерах
|ШІ спровокував міжнародний скандал через «новину» про закупівлю Сербією партії дронів-камікадзе Shahed-136
|Redmi K60 Ultra - Dimensity 9200+, IP68
|Xiaomi MIX Fold 3 - Snapdragon 8 Gen 2, новий шарнір із високоміцної сталі та кераміки
|3-нм Snapdragon 8 Gen 4 ймовірно вироблятимуться на потужностях Samsung, поки TSMC завантажений Apple
|Одинадцять друзів Роналду. Як Саудівська Аравія підірвала трансферний ринок літа