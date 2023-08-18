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Судно, яке вийшло з порту Одеси після закінчення «зернової угоди», прибуло до Стамбулу, - Reuters
09:07 18.08.2023 |
Перше судно, яке скористалося тимчасовим транспортним коридором, відкритим Україною після виходу Росії з "зернової угоди", перетнуло турецьку протоку Босфор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу, який вийшов із заблокованого Росією українського чорноморського порту Одеса на початку цього тижня, перебував у порту з 23 лютого 2022 року, за день до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Місцеві телерадіокомпанії повідомили, що судно стане на якір у порту Амбарлі на півдні Стамбула.
Зазначимо, що минулого тижня Україна оголосила про створення "гуманітарного коридору" в Чорному морі для звільнення вантажних суден, які опинилися в пастці в її портах після виходу Росії з "зернової угоди".
Водночас Росія не повідомила, чи буде вона поважати судноплавний коридор, а судноплавні та страхові джерела висловили занепокоєння з приводу безпеки.
З порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди"
16 серпня з порту Одеса вийшов контейнеровоз "Joseph Schulte". Він став першим цивільним судном, яке скористалося тимчасовим транспортним коридором, відкритим після виходу Росії з "зернової угоди".
Додамо, що тимчасовий коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Росії. Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації.
Зазначимо, що після виходу Росії із "зернової угоди" судно востаннє виходило з порту Одеси 16 липня.
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