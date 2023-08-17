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АНАЛІТИКА

Британія домовилась про постачання Україні засобів ППО на понад $115 млн

 

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про укладання трьох контрактів на суму понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів (115 мільйонів доларів) щодо постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Найбільший контракт на 56 мільйонів фунтів Міноборони Британії уклало з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Він передбачає надання систем протидії безпілотникам, які Україна зможе використовувати для виявлення, відстеження, знищення і порушення роботи російських БПЛА.

Серед іншого, йдеться про систему CORTEX Typhon, постачання якої норвезький виробник анонсував раніше цього тижня.


Дві інші угоди також стосуються протиповітряної оборони, але Міністерство оборони Британії не надало більш конкретних деталей про них.

Зазначається, що угоди були укладені в межах Міжнародного фонду для України (IFU), який наразі зібрав понад 770 мільйонів фунтів стерлінгів для надання летальної та нелетальної військової підтримки Україні.

Міжнародний фонд для України створила Велика Британія в партнерстві з Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією, Ісландією та Литвою.
Ключові теги: Британія
 

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