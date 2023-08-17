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АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні системи ППО ближнього радіуса дії та переносні радари

 

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. У ньому є пускові установки для посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

У рамках нового пакету допомоги Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T SLS.

Також Берлін надав:

* 4539 димових боєприпасів 155-мм калібру (раніше Німеччина передала 12 460 таких снарядів);
* 10 переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби (раніше було передано 8 одиниць);
* 4 сідельні тягачі 8x8 HX81 та 5 напівпричепів до них (раніше 38 та 33 відповідно);
* 8 навантажувачів на 15 тонн (раніше 26).

Уряд Німеччини зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.

Додамо, що комплекс IRIS-T SLS - це система ППО ближньої дії. В установці ЗРК відсутні транспортно-пускові контейнери. Дальність ураження ракети - 12 км за висоти цілі до 8 км.

Переносні радари Ground Observer, які отримала Україна, розроблені компанією Thales. Вони призначені для наземного спостереження із високою швидкістю сканування. Їх використовують для спостереження за полем бою, кордоном, узбережжям та коригування вогню із закритих позицій.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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