Україна не домовлятиметься з Росією про продовження транзиту газу, – Міненерго

Після завершення контракту на транзит газу з РФ Україна не вестиме перемовини про його продовження.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає "Голос Америки".

Дія контракту, що передбачає транзит Росією газу до Європи через територію України, закінчується у 2024 році, і його продовження залежатиме від того, чи зможе Європа обійтись без російського газу, пояснив він.

Міністр додав, що Україна не виступатиме стороною перемовин з Росією щодо можливого продовження транзиту. Галущенко висловив сподівання, що наступного року Європа зможе диверсифікувати постачання і не потребуватиме російського газу взагалі.

"По-перше, ми точно не будемо стороною перемовин із росіянами, і це абсолютно очевидно, а по-друге, я думаю що наступний рік буде показовий з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося", - заявив міністр. Він нагадав заяву єврокомісарки Кадрі Сімсон про те, що Європа прагне взагалі позбутись російського газу.

Міністр також зауважив, що поки зарано прогнозувати, що станеться наступного року через непередбачувану агресивну політику Росії.

"Ми ж маємо справу з росіянами - вони можуть припинити дію цього контракту в будь-який день. Це абсолютно очевидно, що це не пов'язано з юридичними формальностями", - додав Галущенко.

Водночас, зазначив міністр, Україна вже цієї зими може відіграти значну роль в забезпеченні стабільності ринку газу в Європі. Попри війну, європейські компанії продовжують зберігати газ в українських газосховищах, і цей тренд, на думку Галущенка, лише зростатиме.

"Я впевнений, що найближчий місяць буде тільки збільшення обсягів закачування газу, а це означає, що Україна - надійний партнер навіть під час війни. По-друге, це те, що Україна здатна гарантувати безпеку постачання для Європи, і це важливо", - додав міністр.

Поточний контракт на транзит газу було підписано у грудні 2019 року, угода забезпечує потоки російського газу через Україну до 2024 року. Відповідно до угоди російський "Газпром" погодився направити українським газопроводом щонайменше 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу на рік у період з 2021 по 2024 рік, що забезпечило б $7 млрд від транзиту.

Однак наразі Росія постачає лише близько 12 млрд кубометрів на рік, і Київ стверджує, що Москва недоплачує, незважаючи на договірне зобовʼязання щодо сплати повної плати за транзит незалежно від того, чи постачаються узгоджені обсяги газу.

Без українського транзитного маршруту єдиним трубопроводом з Росії, який, як і раніше, постачає газ до Європи, був би "Турецький потік", на який у травні припадало трохи менше 3% імпорту газу до Європи.