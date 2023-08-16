Фінансові новини
- |
- 16.08.23
- |
- 18:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
БЕБ отримало нового тимчасового керівника
Заступник директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Андрій Пащук приступив до виконання обов'язків директора БЕБ.
Про це повідомляє пресслужба Бюро.
Зазначається, що Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року.
"Був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.
Наразі в.о. директора БЕБ здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених ЗУ "Про Бюро економічної безпеки України", - йдеться у повідомленні.
У Бюро додали, що попереднього в.о. директора Едуарда Федорова звільнили відповідним наказом БЕБ за згодою сторін 14 серпня 2023 року.
Нагадаємо:
Керівництво Бюро економічної безпеки, яке було призначене лише у квітні, звільнили.
Як відомо, Кабінет міністрів 11 квітня звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Тимчасовим виконуючим обов'язки директора БЕБ став перший заступник Мельника - Едуард Федоров.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Морський малюк від СБУ»: CNN показала ексклюзивні кадри атаки дрона на Кримський міст
|Перше судно вийшло тимчасовим коридором з порту Одеси
|Одкровення Дубінського. Як скандал із «плівками Деркача» запустили на друге коло
|Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
|Пов'язано з F-16. Ігнат назвав ціль російського удару по Коломиї
|Шольц хоче модифікувати ракети Taurus, щоб українські війська не могли завдавати ударів по території Росії
|Зеленський оголосив про звільнення всіх обласних воєнкомів
|Байден попросив у Конгресу додаткові кошти на допомогу Україні
Бізнес
|Одинадцять друзів Роналду. Як Саудівська Аравія підірвала трансферний ринок літа
|Штучний інтелект - нова екологічна загроза?
|Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo
|Підтримку defense tech стартапам в Україні надають ще два фонди на $50 млн - заступник глави Мінцифри
|Google почав блокувати корпоративні сервіси для підсанкційних російських компаній, – ЗМІ
|Роботаксі Waymo та Cruise отримали дозвіл на цілодобову роботу в Сан-Франциско
|Пентагон оголосив конкурс на найкращий штучний інтелект, щоб отримати допомогу в забезпеченні безпеки комп'ютерних систем