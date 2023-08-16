Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

БЕБ отримало нового тимчасового керівника

 

Заступник директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Андрій Пащук приступив до виконання обов'язків директора БЕБ.

Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Зазначається, що Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року.

"Був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.

Наразі в.о. директора БЕБ здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених ЗУ "Про Бюро економічної безпеки України", - йдеться у повідомленні.

У Бюро додали, що попереднього в.о. директора Едуарда Федорова звільнили відповідним наказом БЕБ за згодою сторін 14 серпня 2023 року.

Нагадаємо:

Керівництво Бюро економічної безпеки, яке було призначене лише у квітні, звільнили.

Як відомо, Кабінет міністрів 11 квітня звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Тимчасовим виконуючим обов'язки директора БЕБ став перший заступник Мельника - Едуард Федоров.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9110
  0,0548
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0790  0,10 0,27 37,7514  0,13 0,34
EUR 40,6407  0,05 0,11 41,5297  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес