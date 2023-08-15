Одкровення Дубінського. Як скандал із «плівками Деркача» запустили на друге коло

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Нардеп Олександр Дубінський виступив з інтерв'ю та відеороликами, де розповів про свої свідчення у НАБУ про роль Володимира Зеленського в кампанії проти Джо Байдена, розпочатої в травні 2020 року Андрієм Деркачем.

Історія це давня, коли Байден був ще лише кандидатом у президенти США. З того часу минуло понад три роки, насичених набагато важливішими подіями. Зеленський та Байден мали кілька особистих зустрічей та безліч телефонних переговорів, адміністрація Байдена надає величезну допомогу Україні у відсічі російській агресії. Як можуть вплинути на стосунки Києва та Вашингтона спогади якогось Дубінського? Напрошується відповідь - ніяк. Але є нюанс. Точніше, три нюанси.

Для кого свідчив Дубінський

По-перше, ця історія є предметом розслідування у США. 10 вересня 2020 р., незадовго до президентських виборів, що відбулися 3 листопада 2020 р., управління контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США внесло народного депутата України Андрія Деркача до свого санкційного списку "за його зусилля щодо впливу на президентські вибори у США 2020 р." За інформацією цього відомства, "з кінця 2019 р. до середини 2020 р. Деркач вів приховану кампанію впливу, спрямовану на культивування хибних та необґрунтованих наративів про офіційних осіб США на майбутніх президентських виборах 2020 р., стимулюючи розслідування корупції як в Україні, так і у США, кульмінація яких має завершитись до дня виборів".

Як ключовий приклад мінфін США навів саме ту історію, про яку зараз згадав Дубінський. "У період із травня по липень 2020 р. Деркач опублікував відредаговані аудіозаписи та іншу непідтверджену інформацію з наміром дискредитувати офіційних осіб США, а також висунув необґрунтовані звинувачення проти американських та міжнародних політичних діячів", - зазначив мінфін США у своєму прес-релізі. Йдеться про записи, які відносяться гіпотетично до 2015-2016 рр., коли Джо Байден був віце-президентом США та регулярно спілкувався з тодішнім президентом України Петром Порошенком.

Дубінський знає про ту історію не з чуток - він узяв у ній активну участь. 11 січня 2021 р. OFAC внесло його до санкційного списку в числі осіб, які "приєдналися до Деркача для скоординованого поширення та просування шахрайських та необґрунтованих звинувачень щодо політичного кандидата США". Зокрема, "Дубінський, який працює разом із Деркачем в українському парламенті, приєднався до Деркача на прес-конференціях, покликаних запровадити ці та інші хибні наративи та очорнити кандидатів у президенти США та їхні сім'ї", - констатувалося у прес-релізі мінфіну США. До речі, це сталося ще до інавгурації Байдена, яка відбулася 20 січня 2021 р. "Слугам народу" довелося відреагувати: 1 лютого вони виключили Дубінського з фракції, а 14 березня скинули його з посади керівника Київської обласної парторганізації.

Але санкціями справа не обмежилася. У травні 2021 р. газета The New York Times повідомила, що ще в останні місяці правління Трампа федеральна прокуратура в Брукліні розпочала розслідування можливого втручання українських чиновників у вибори президента США у 2020 р. "Бруклінська прокуратура разом із ФБР зосередила свою увагу на нинішніх та колишніх українських чиновниках, підозрюваних у спробі вплинути на вибори шляхом поширення необґрунтованих заяв про корупцію щодо Байдена", - розповіла газета і наголосила, що "в центрі уваги бруклінського розслідування перебуває депутат українського парламенту Андрій Деркач".

У статті пояснюється, що агенти ФБР і прокурори намагаються встановити, чи було порушено федеральні закони, зокрема, закон про лобіювання, "який, можливо, вимагав від деяких українців розкривати інформацію про зусилля в США, спрямовані на те, щоб вплинути на уряд чи медіа". Як зазначає газета, федеральним злочином є змова з метою обману США, і прокуратура раніше вже використала цей закон для пред'явлення звинувачення росіянам у втручанні у вибори в США у 2016 р.

Щоб дати свідчення бруклінським слідчим, Дубінському не потрібно ані летіти, ані дзвонити в США, достатньо сходити в НАБУ. У липні 2021 р. посольство США повідомило, що "ФБР і НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння, який продовжить співпрацю у справах, що стосуються обох країн".

Саме до цієї категорії ("справи, що стосуються обох країн") належить кримінальне провадження № 42022000000000676, відкрите 7 червня 2022 р., в якому Деркач підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні. За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, під час досудового розслідування встановлено, що Деркач за період 2019-2022 рр. отримав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України, зокрема дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин із США, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Саме у цій справі Дубінський дав свідчення у НАБУ. За його словами, він "докладно розповів про те, як вищі посадові особи країни - Зеленський, Єрмак та інші - давали вказівки щодо публікації та легалізації плівок, на яких записані голоси, схожі на голоси президента Порошенка та віце-президента США Байдена".

"Я не можу розкривати таємницю слідства, але я доповідав слідчому, як відбувалися зустрічі в офіційних приміщеннях Офісу президента, неофіційні зустрічі з вищими посадовими особами держави, які рекомендації мені давалися щодо висвітлення плівок, матеріалів, заяв Деркача, щодо легалізації матеріалів, які він оприлюднює, щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування плівок з голосами, схожими на голоси Байдена та Порошенка", - заявив Дубінський. На його думку, через парламентську ТСК "Офіс президента намагався легалізувати плівки без проведення експертизи заради впливу на вибори президента США у 2020 р."

І тут уже в центрі уваги опиняється не Деркач, котрий давно втік з України. У вересні минулого року він був оголошений у розшук, у жовтні ВАКС заочно його заарештував, а у січні 2023 р. Зеленський припинив його громадянство, після чого він був позбавлений повноважень нардепа. Де зараз Деркач, невідомо, і навряд чи американській феміді буде легко притягнути його до відповідальності.

Дубінський своїми свідченнями переводить фокус уваги на мешканців Банкової. Саме вони, за його словами, є замовниками кампанії проти Байдена, яку здійснив Деркач. "Спілкування моє з Деркачем відбувалося з санкції вищих посадових осіб держави Україна, на їх настійні прохання, рекомендації та поради", - наголосив Дубінський і уточнив, що це були "Зеленський і близькі до нього люди". Потім він згадав, що дав свідчення "на Зеленського, Єрмака, Шефіра та інших товаришів".

Як відреагує Байден

По-друге, ця історія, звісно, не зробить більш теплими особисті стосунки між Байденом та Зеленським. Все-таки плівки Деркача били по іміджу Байдена та дискредитували його як державного діяча напередодні президентських виборів.

Втім, про особисту участь Зеленського в цій історії було відомо від початку. Наступного дня після того, як Деркач оприлюднив першу порцію своїх плівок із голосами, схожими на голоси Байдена та Порошенка, Зеленський провів прес-конференцію, де прокоментував цей скандал. "Про Порошенка і Байдена, так, я чув. Я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці. Реагувати повинна прокуратура. Я знаю, що генпрокурор вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати. Я знаю, що цю справу можуть кваліфікувати як державну зраду", - заявив тоді Зеленський.

Єдине нове, що сказав Дубінський, це саме деталі того, як його особисто вмовляли взяти участь у цій історії. Але це, очевидно, не та інформація, в якій захотів би копатися Байден чи хоча б хтось із високопосадовців Білого дому.

Більш важливе загальне враження. Суть свідчень Дубінського у тому, що Банкова заради того, щоб досадити Порошенкові (порушити проти нього справу про держзраду, як анонсував Зеленський), вигадала дискредитувати його вдвох із Байденом. Тобто задля дрібної помсти політичному конкуренту було організовано реальне втручання у американські вибори. І ось цей специфічний стиль мислення мешканців Банкової, нездатність адекватно порівняти масштаби проблем, може викликати у Білому домі, скажімо так, невелике здивування.

Куди ще ведуть сліди

По-третє, Дубінський підказав, у якому напрямі далі копати розслідувачам. Він виступив із відео, в якому розповів, "як за публікацію плівок з голосами, схожими на голоси Байдена та Порошенка, офіс Зеленського призначав у керівництво НАЕК "Енергоатом" людей Деркача, які пов'язані з ФСБ та "Росатомом". Ці люди потім здали росіянам інформацію, яка допомогла їм захопити ЗАЕС".

Знову ж таки, він не розповів про нинішнє керівництво "Енергоатому" нічого нового (лише переказав те, що вже було оприлюднено в медіа раніше). Він лише зв'язав цю історію із плівками Деркача. І тепер вона може заграти новими фарбами, принаймні з погляду Вашингтона.

Звісно, це виявиться не одразу. Можливо, до закінчення війни американці взагалі утримуватимуться від різких дій щодо української влади. Але історія не закінчена та рахунки не закриті.