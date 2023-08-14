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АНАЛІТИКА

Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів

 

Від попередніх він відрізняється не стільки сумою, як джерелом коштів.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, покликаний допомогти Україні в захисті своєї території і свого народу", - заявив він.

За словами Блінкена, до пакета, вартістю 200 млн доларів, входять:

* боєприпаси для ППО,
* артилерійські снаряди,
* протитанкові засоби,
* додаткове обладнання для розмінування.

"Росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі напади. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери будуть єдині з Україною, і так довго, як це буде потрібно", - підкреслив Блінкен.

Що за бухгалтерська помилка

Зазначимо, цей пакет надається за програмою Presidential Drawdown Authority, коли озброєння передаються зі складів американської армії.

Незважаючи на відносно невеликий обсяг допомоги, нинішній транш насамперед відрізняється джерелом коштів, які були вивільнені через бухгалтерську помилку.

Помилка у підрахунку вартості допомоги за програмою PDA оцінена у 6,2 млрд доларів сумарно за 2022 та частково за 2023 фінансові роки. Причиною стало те, що озброєння для України оцінювали, виходячи із вартості заміни, а не фактичної вартості наданої техніки та зброї.

Примітно, що 2023 рік фінансовий рік у США завершується 30 вересня і такими темпами по 200 млн доларів для передачі всього залишку до кінця фінансового року треба оголошувати такі пакети по кілька разів на тиждень. Але очевидно, що ці гроші перейдуть уже на наступний фінансовий рік.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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