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Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
Ставлення органів влади до бізнесу після позитивної динаміки на початку війни знову почало погіршуватися і супроводжується посиленням тиску, повідомили учасники iforum2023, який відбувся в Києві 10 серпня.
"Це набагато краще, ніж було за часів (президента Віктора) Януковича, але набагато гірше, ніж до війни", - сказав співзасновник найбільшого маркет-плейсу країни Rozetka Владислав Чечоткін, на думку якого, якщо порівняти з 2021 роком, тиск посилився.
За його словами, податкова служба регулярно перевіряє діяльність компанії, зокрема навіть організованих нею Пунктів незламності.
"У нас нічого не знаходять і штрафують на суму, за яку ми, на їхню думку, не будемо сперечатися. Тобто, це якісь мінімальні суми штрафів. Але вони заважають. Але вони перевіряють. Але вони часто зупиняють роботу тощо", - додав Чечоткін.
Він зазначив, що такі постійні перевірки вже стали рутиною.
"Загалом, це вже виглядає, як іде на вулиці дощ - потрібно взяти парасольку і йти на вулицю", - констатував бізнесмен.
Співвласник найбільшої в країні компанії експрес-доставки "Нова пошта" Володимир Поперешнюк зазначив, що підприємці змогли вільно видихнути торік, але останнім часом ситуація сильно змінювалася.
"Підприємці змогли вільно видихнути в березні (2022 року - ІФ-У), коли було скасовано мита, запроваджено податкові пільги, і зараз усе повертається назад, до довоєнного часу. Коли владі було страшно і вона розуміла, що все може "накритися", вони дали свободу підприємцям, коли вже не так страшно - знову можна ставитися до підприємців як до гусей і баранів, яких можна стригти та щипати", - сказав він.
Як повідомлялося, бізнес-омбудсмен Роман Ващук наприкінці липня у звіті констатував, що "склад і пропорції скарг за другий квартал 2023 року надто нагадують статистику четвертого кварталу 2021 року, тобто останніх місяців перед повномасштабною війною".
"Ознака стабілізації та стійкості економіки України? Можливо... Але також відображення стійкості патологій українського бізнес-клімату: непередбачуване "викошування" податків, формальні зачіпки кримінальних проваджень, коригування митної вартості товарів, незважаючи на повну чинну документацію", - зазначив бізнес-омбудсмен.
За його словами, певні надії пов'язані з зустріччю президента Володимира Зеленського з бізнесом, яка відбулася наприкінці червня цього року і на якій обговорювали тиск правоохоронців на бізнес, і йшлося про необхідність концентрації економічних повноважень в одному правоохоронному органі. Однак необхідність перезапуску Бюро економічної безпеки (БЕБ) після двох років від старту свідчить про глибші та ширші системні проблеми, вважає Ващук.
"У світлі цих довготривалих викликів - а тим паче щоб створити умови для відновлення після перемоги, - потрібно знайти спільну мову між бізнесом, фіскальними органами та правоохоронцями - дослівно та переносно", - наголосив бізнес-омбудсмен.
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