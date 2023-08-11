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Шольц хоче модифікувати ракети Taurus, щоб українські війська не могли завдавати ударів по території Росії
14:53 11.08.2023 |
Уряд Німеччини вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus найближчими місяцями. Водночас канцлер Олаф Шольц хоче модифікувати ракети, щоб українські війська не могли завдавати ударів по території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Як повідомляє видання, наразі щодо цього питання тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по російській території, що не стосується тимчасово окупованого Криму.
Зазначається, що очільник німецького уряду "дуже стурбований" ескалацією війни, тоді як канцелярія міністра оборони Бориса Пісторіуса звернулася до виробника Taurus з проханням інтегрувати в ракети відповідне обмеження для програмування цілей.
За даними Spiegel, Шольц не схвалить постачання ракет, поки не переконається в їхній технічній модифікації. Зазначено, що таке обмеження системи цілком можливе, але воно займе кілька тижнів.
Джерела видання повідомляють, що якщо раніше канцлер Німеччини був готовий надати Taurus лише за умови, що США передадуть Києву свої далекобійні ракети ATACMS, то наразі ця умова вже не відіграє головної ролі.
Taurus для України
Кілька місяців тому один із депутатів Бундестагу закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus для захисту від вторгнення РФ.
Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Київ офіційно запросив у Берліна постачання таких ракет, проте влада Німеччини не зважилася на передачу.
Нещодавно німецькі журналісти писали, що у німецькому уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.
Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що передача Україна далекобійних ракет Taurus не є пріоритетом для Німеччини, оскільки в цьому нібито немає потреби.
Проте вчора ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини найближчим часом оголосить про постачання крилатих ракет Taurus в Україну. Наразі Берлін працює над вирішенням питання зі США.
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