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Торгівля державною землею: Нардеп від «Слуги народу» Гунько отримав підозру
16:20 09.08.2023 |
Народному депутату, якого викрили на одержанні $85 тис. неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель, повідомили про підозру.
Як ідеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, дії нардепа кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.
За даними слідства, народний депутат, будучи головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, використав свої повноваження для надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що належать Державному підприємству академії аграрних наук.
За такі послуги нардеп висловив прохання підприємцю передати йому "винагороду", яка сягає $221 тис. - з розрахунку $130 за 1 га державної землі. Народного депутата та його спільників викрито після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме $85 тис.
"До Вищого анткикорпуційного суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 50 млн грн застави. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільникам, та подальшого обрання запобіжних заходів", - повідомили у САП.
За даними джерел УП, йдеться народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька, який обрався на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі, де він переміг лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.
З грудня 2022 року Анатолій Гунько очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, створення якої він же і ініціював.
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