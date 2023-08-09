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Україна отримає близько 30 танків Leopard 1 від німецького збройового концерну Rheinmetall, який своєю чергою викупив їх у Бельгії
22:57 08.08.2023 |
Про це стало відомо Handelsblatt від джерел, пише "Європейська правда".
За інформацією Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems, після чого їх відремонтують на заводах концерну в Дюссельдорфі.
"Зрештою, близько 30 з 50 бойових танків будуть доставлені в Україну", - йдеться в матеріалі.
Спочатку бельгійські ЗМІ повідомили про закупівлю 50 бойових танків для України, зазначивши, що це зробила "неназвана країна".
Раніше Німеччина, Данія та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні викуплені у промисловості Leopard 1. Цей бойовий танк є попередником Leopard 2, який зараз використовується Бундесвером і кілька десятків яких вже було експортовано в Україну.
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