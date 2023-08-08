Німеччина розширює державні гарантії для інвестицій в Україну

Федеральне міністерство економіки Німеччини в понеділок оголосило про розширення програми державних інвестиційних гарантій для німецьких підприємств, які вирішать вкласти кошти в Україну, де продовжує тривати повномасштабна війна.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, яке цитує "Європейська правда".

Рішення Мінекономіки ФРН передбачає, що німецький уряд відтепер покриватиме не лише майнові збитки аж до повної втрати інвестицій, а й конвертаційні та трансферні ризики за виплати відсотків за інвестиційно подібними кредитами.

"Йдеться про довгострокові кредити, які німецькі компанії часто використовують на додаток до звичайної участі в капіталі для фінансування українських дочірніх підприємств", - пояснюється в повідомленні.

Крім того, німецький уряд щонайменше до 2025 року не стягуватиме плату за подання заявки про гарантії для інвестицій в Україну. За українськими гарантіями німецькі підприємства сплачуватимуть лише щорічний збір за надання гарантії.

Розширення інвестиційних гарантій стало можливим завдяки тому, що Національний банк України зняв певні обмеження на перекази та обмін валюти на прохання німецької сторони.

За даними Мінекономіки ФРН, наразі в Україні діють інвестиційні гарантії для 14 підприємств із загальним обсягом покриття 280 мільйонів євро, не враховуючи заявок, які наразі перебувають на розгляді.

Нагадаємо, вперше про гарантії для німецьких компаній, які інвестуватимуть в Україну під час війни, оголосив міністр економіки Німеччини Роберт Габек під час візиту до України на початку квітня.