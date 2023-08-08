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У США офіційно схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну
23:08 07.08.2023 |
Перша партія танків Abrams, які США надають Україні, була схвалена до відправки на вихідних, і танки прибудуть в Україну на початку осені.
Про це журналістам на брифінгу в понеділок заявив помічник міністра оборони США з питань закупівель Дуглас Буш, передає "Європейська правда" з посиланням на CNN.
За словами посадовця Пентагону, перші танки Abrams "уже готові" до відправлення в Україну.
"Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається. Боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Тобто це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі", - пояснив він.
США розпочали навчання українців на танках у травні в Німеччині. За даними ЗМІ, навчання планують завершити до кінця літа.
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про намір відправити танки Abrams в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що ці танки занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання її танків Leopard.
США значно прискорили час, необхідний для відправки танків, вирішивши на початку цього року передати старіші моделі M1-A1 замість більш сучасної версії танка. США пообіцяли передати Україні 31 танк.
У червні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.
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