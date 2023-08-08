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АНАЛІТИКА

Раді пропонують поліпшити процес мобілізації в Україні

19:31 07.08.2023 |

Право

 

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №9566, який має розширити можливості мобілізації громадян у військові підрозділи в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Як вказано у пояснювальній записці, виборці та представники ТЦК та СП запропонували внести законодавчі зміни. Вони дозволятимуть мобілізовувати працездатних осіб військовозобов'язаного віку і стану, які не готові воювати, для виконання робіт, що мають оборонний характер, забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану.

У випадку, якщо законопроект приймуть, військкомати зможуть сконцентруватися на роботі з вмотивованими патріотами. На думку автора законопроекту, нардепа від партії "Слуга народу" Георгія Мазураша, зміни до закону про мобілізацію посприяють зменшенню кількості ухилянтів.

"Це реалістичний, мудрий і прагматичний підхід, який неминуче дасть комплексний позитивний ефект і дозволить нам бути сильнішими у протистоянні проти рашистської агресії", - сказано у пояснювальній записці.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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