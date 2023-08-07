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На саміті у Джидді союзників України надихнули «конструктивні» сигнали Китаю, - FT
08:23 07.08.2023 |
На дводенному саміті в Джидді (Саудівська Аравія), на якому обговорювалася українська "формула миру", Китай своєю участю дав зрозуміти делегаціям інших країн, що готовий залишатися у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.
У статті зазначається, що європейські чиновники вітали "конструктивну" участь КНР у заході, на якому не було представників РФ.
Присутність Пекіна, який тижнями раніше відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, країни-учасниці саміту в Джидді сприйняли як "переворот", що стало головною подією серед учасників заходу, йдеться у матеріалі.
Так, Пекін після повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не виступав із засудженням військової агресії Кремля. Тепер, за словами одного європейського дипломата, Китай "виглядає конструктивним" та "прагне показати, що не з Росією", і "сама присутність Китаю показує, що РФ стає дедалі більш ізольованою".
Крім того, делегація КНР у Джидді дала зрозуміти, що візьме участь у наступній зустрічі.
Як розповів ще один європейський чиновник, Пекін брав "активну участь" і "позитивно сприйняв ідею третьої зустрічі на цьому рівні".
Також європейський дипломат звернув увагу, що всі делегати "широко підтримали" тезу про те, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України "має бути заснована на будь-якому мирному врегулюванні".
За підсумками зустрічі в Джидді учасники домовилися створити робочі групи по темах українського "мирного плану", що складається з 10 пунктів.
У статті також зазначається, що аналітики розцінюють участь Китаю в переговорах у Саудівській Аравії як сигнал про можливі зміни у підходах Пекіна до агресії РФ, проте про розворот у його підтримці Москви говорити не доводиться.
За словами французького дипломата, на саміті китайська делегація наполягала на припиненні вогню. При цьому союзники України назвали такий заклик неприйнятним, оскільки це фактично заморозить позиції російських окупантів в Україні, чого й прагне Москва.
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